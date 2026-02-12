CHP’nin ‘hizmet’ değil ‘rant’ belediyeciliği yine ifşa oldu: Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter

Beykoz Belediye Başkan Vekili iken CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Özlem Vural Gürzel, eski partisi içerisindeki çarpık yapılanmayı, koltuk kavgalarını ve rant hesaplarını gözler önüne serdi. Belediyeciliği halka hizmet kapısı değil, pasta hesabı olarak gören zihniyete isyan eden Gürzel, Ensonhaber’e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BU PASTA HEPİMİZE YETER”

CHP’li meclis üyelerinin seçimden önce hizmet odaklı değil, menfaat odaklı planlar yaptığını belirten Gürzel, şahit olduğu skandal bir konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Şimdi bunları duymuştum. Bir toplantıda, o zaman daha seçim öncesi, hani yerel seçim öncesi bir toplantıda bir meclis üyesi adayının, hem de çok üst sıralarda yer bulmuş listede kendine, bir meclis üyesi adayının çıkıp da şöyle ellerini kaldırıp; 'Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter' dediğini duydum."

“BİZ PASTA YEMEYE GELMİYORUZ”

Bu kirli zihniyet karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve durumu parti yetkililerinin düzeltmesini beklediğini ancak yanıldığını vurgulayan Gürzel, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık açık. Yani kendince orada bizi motive ediyor çalışmaya. Ya burada dedim ki ne oluyor? Burada bir sıkıntı var. Biz pasta yemeye gelmiyoruz burada. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Yani belediye işi, meclis üyeliği tamamen vatandaşla belediye arasında köprü olacaksınız, hizmet getireceksiniz, dert çözeceksiniz, problem çözeceksiniz... Bunun için yani yapılabilen her şeyi vatandaşa hizmet olarak götürmek için geldiğiniz ve tercih ettiğiniz bir makam olmalı. Böyle pasta yenecek bir yer değil, olmamalı yani. Gözünüz pastada olmamalı bir kere."

CHP YÖNETİMİ RANT HESAPLARINA GÖZ YUMDU

Rant hesabını yapan ismin şu an İBB Meclis Üyesi olduğunu hatırlatan Gürzel, parti yönetiminin bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi:

"Ve bu en üst sıralardan listede kendine yer bulan ve şu anda Büyükşehir'de meclis üyesi kendisi. Tabii ben bunun sinyallerini aldım, aldım ama yine de diyorum ki; yok o kadar değildir, sonuçta düzeltilir. Öyle değil yani bastırılır. Bu duygular parti tarafından bastırılır. Herkese 'Ne diyorsun sen?' der. Tabii bu izin vermez böyle bir şeye. 'Hayır böyle şeylere girilmez' denir. Bu kadar rahatlık olmamalı, olmazdı diye düşünüyordum ama varmış. Varmış."

“BENİ KONU MANKENİ YAPMAK İSTEDİLER”

CHP içerisindeki bazı grupların Köseler döneminden kalan yapıyı sürdürmek istediğini ve kendisini sadece bir vitrin olarak kullanmaya çalıştıklarını belirten Gürzel, kendisine dayatılan vesayeti kabul etmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Seviniyorlar. 'Evet Alaattin Bey gitti, şimdi sıra bizde' diye. Ama kim var orada? Benim imzam var. Benim yetkim var. Her ne olursa olsun, kontrol etmem yani kontrol mekanizmasında ben olduğum için herhangi bir durum olması halinde benim başım yanar. Ben önce kendimi korumak istedim. Yani ben orada kendimi bir zaman sonra şöyle hissettim: Ben bir kadın figür olarak burada herhalde mankenim, konu mankeniyim. Çünkü arkadan onlar istedikleri gibi yönetecekler."

“BELEDİYE EN AZ 2-3 OPERASYON DAHA GEÇİRİRDİ”

"Çünkü öyle bir söz almışlar 'Burayı hep beraber yöneteceğiz' diye. Gerçekten o 4 günlük gözaltı süresince parti büyükleri çok fazla geldi gitti belediyeye ve sürekli şunu söylediler: 'Burayı beraber yöneteceksiniz. Siz beraber yöneteceksiniz.' Siz beraber yöneteceksiniz deyince, içerideki yönetime talip olan kişilerin de niyetinin bu olduğu ortaya çıkınca, ben dedim ki: 'Bir dakika, o zaman bana bu görevi vermeyecektiniz. Benim böyle bir yapım yok, buna izin veremem.' Ha şunu da çok net iddia edeyim; eğer ben olmasaydım, başkan vekili başka birisi olsaydı, o belediye en az 2-3 kere daha operasyon geçirirdi. Son derece cesaretlilerdi çünkü."

“HİZMETİ SEÇTİM, AK PARTİ’YE GEÇTİM”

CHP’li meclis üyelerinin engellemeleri nedeniyle personel maaşlarını dahi ödemekte zorlandığını ve hizmet üretemez hale getirildiğini belirten Gürzel, AK Parti’ye geçiş sürecini ise şöyle anlattı:

"Tabii şimdi önümde iki seçenek var. Ki ben bu teklifi aslında birkaç aydır hep duyuyordum. Dışarıda bana söyleniyordu, teklif olarak geliyordu. Bak çok daha rahat edersin, çünkü aslında herkes her şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Sadece susuyor, konuşmuyor ve izliyor. Ve izliyorlar, benim sıkıştığımı artık görüyorlar bir meclisten. Kendi ek bütçemi geçiremedim, personel maaşı için istediğim bir ek bütçeyi. Bunu yine CHP'li meclis üyeleri yüzünden geçiremedim. Baktılar ki artık burada çalışılabilir bir durum yok. Öyle bir ortam kalmadı, çalışamıyoruz. Ya ben istifa edip evime dönecektim, vekillikten istifa edip, 'Ya ne haliniz varsa görün, ne yapıyorsanız yapın' diye. Ya da ben bu yola baş koydum, Beykoz için hizmet edeceğim, geldiğim bu makamı da hizmet üreten bir makam haline dönüştüreceğimin ikilemdeydim."

Gürzel sözlerini şöyle tamamladı: "Bu arada da tabii AK Partili meclis üyesi arkadaşlardan, AK Partili başka yöneticilerden hep 'Yapamazsın, artık burada olabilecek durumda değilsin, bak gel bizim tarafa, daha rahat edersin' gibi teklifler alıyordum aslında. Böyle gülüp geçiyorduk."







