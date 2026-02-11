AK Parti’den 81 ilde ramazan seferberliği: 'Gönül sofralarında iftar buluşmaları düzenlenecek'

AK Parti’nin Ramazan ayı program ve organizasyonları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Yapılan sunumun ardından Ramazan ayı programları onaylanarak, hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. ’Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir’ sloganıyla yürütülecek ramazan programlarının öncelikli başlıkları arasında, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara yönelik ’Yeni Evim, İlk İftarım’ uygulaması yer alıyor. Bu kapsamda deprem sonrası konutları tamamlanarak teslim edilen ailelerle ilk iftar sofraları kurularak, ramazan bereketi ve dayanışma aynı sofrada paylaşılacak.

GÖNÜL SOFRALARINDA GAZİLER, ŞEHİT YAKINLARI, ENGELLİLER, YETİM ÇOCUKLAR AĞIRLANACAK

Ramazan ayı süresince AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek. Gönül sofraları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek. Yetim çocuklara yönelik özel iftar programlarının yanı sıra, evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilerek iftar sofralarında bir araya gelinecek. İl ve ilçe teşkilat binaları ile ev ve iş yerleri ramazan süslemeleriyle donatılarak, şehirlerde Ramazan atmosferi oluşturulacak.

MUKABELE VE TERAVİH DEVAM EDECEK

Ramazan ayı boyunca camilerde ve teşkilat mekânlarında mukabele programları yapılacak; teravih sonrası çay sohbetleriyle mahallelerde samimi buluşmalar gerçekleştirilecek. Üniversitelerde kampüs iftarları, gençlik çadırları ve öğrenci programlarıyla gençlere yönelik çalışmalar sürdürülecek. Programlar kapsamında Gazze’de yaşanan insani drama dikkat çekilecek. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri ziyaret edilerek, şehitler dualarla yâd edilecek.







