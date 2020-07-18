CHP’nin infaz başvurusuna ret

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle raftan indirilen ve 15 Nisan’da yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan İnfaz Yasası’nı AYM’ye taşımıştı. İnfaz Yasası’nın bazı maddelerinin “af” sonucu doğurduğu savunulan CHP’nin başvurusunda, “Genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin TBMM Genel Kurulu’nda kabulü için gerekli olan 5’te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği” için düzenlemenin şekil yönünden iptali istenmişti.

OY ÇOKLUĞUYLA RET

AYM Genel Kurulu, dünkü gündem toplantısında, söz konusu başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Genel Kurul, İnfaz Yasası’yla ilgili “şekil yönünden” yapılan başvuruyu reddetti. Karar, 7’ye karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alınması dikkat çekti.

AF DEĞİL, İNFAZ DÜZENLEMESİ

Karara muhalif kalan 7 ismin, düzenlemenin “af kapsamında olduğu” yönünde görüş bildirdiği kaydedilirken, çoğunluğun ise düzenlemeyi, “infaz düzenlemesi” olarak kabul ettiği belirtildi.