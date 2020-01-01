CHP’nin yüzsüzlüğü

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nde yönetim CHP’den AK Parti’ye geçti. Mahalli seçimleri kaybeden CHP yönetimi, 5 yılda Biga Belediyesi’ni borcunu 25 kat arttırdığı ortaya çıktı. 5 milyon liradan 123 milyon liraya çıkan borcu döneminde ödemeyen CHP yönetimi alacaklara baskı yaparak AK Partili Biga Belediyesi’ni icraya verdirtmeye başladı. İcra davası açan şirketlerin avukatlığını ise CHP’li Meclis Üyeleri üstlendi. Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, “Belediyeyi iş yapamaz hale getirmek ve batırmak için CHP her şeyi yapıyor” dedi.

BORCU 25 KAT ARTTIRDI

CHP’li İsmail Işık

Biga Belediyesi 2014-2019 yılları arasında CHP’li İsmail Işık tarafından yönetildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, “ CHP döneminde iş yapan firmalar yönetimin bize geçmesinin ardından CHPliler tarafından baskı uyguladı. Firmalar belediyeyi alacakları karşılığında icraya vermeye başladı. Bu firmaların avukatları CHP Meclis Üyeleridir. Belediyemizi zora sokmak, işleyişini yavaşlatmak için bu işleri yaptılar. Bu şirketler arasında geçen yıl Biga Belediyesi’ne 350 liraya bank satan şahıs da var, çocuk oyun parklarını ve organizasyonları alan firma da var” dedi.

BORCU OLMAYAN ŞİRKET BİLE 12 MİLYON BORÇLANMIŞ!

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan

Başkan Erdoğan Biga Belediyesi’nin nasıl batağa sürüklendiğini de tek tek açıkladı. Başkan Erdoğan şunları kaydetti: “2015 yılında Biga Belediyesi’ne ait Kent Hizmetleri şirketi kuruldu. Birçok şirket bu firma bünyesine dahil edildi. Bu şirketin devraldığımız günden itibaren şirket hakkında inceleme başlattık. Borcu olmayan şirketin CHP döneminde nasıl borçlandırıldığını öğrendik. Şirket üzerinden bankamatik memuru diye tabir ettiğimiz kişiler hiç işe gelmeden maaş almış. Yerel seçim öncesi son 3 ayda şirket üzerinden 30 kişi işe alınmış. Şirket müdürü 3 yılda üç araba değiştirmiş. Bugünkü değeri 115 bin lira olan bir araba için satın almak yerine kiralama yapılmış. 3 yılda araca yaklaşık 110 bin lira kiralama bedeli ödenmiş. Yapılan harcamalarla birlikte hiç borcu olmayan şirket 4,5 yılda 12 milyon lira borçlanmış”