CHP’ye AYM tokatı

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimini bastırmak için sokağa çıkan vatandaşların hukuki, idari, mali, cezai sorumluluğu olmayacağı, OHAL kanunu ile karara bağlanmıştı. CHP, 8 Ekim 2016’da çıkarılan kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, kuralın şekil ve esas bakımından Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, egemenlik hakkına sahip çıkan vatandaşların herhangi bir zarara uğrama ihtimalini baştan bertaraf etmek amacıyla söz konusu düzenlemenin yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı. Kararda, “Hukuka uygun bir fiili gerçekleştirenlere hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluk yüklenmemesinin, hukuk devleti ilkesini ihlal eden bir yönünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralın şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar vermiştir” denildi.