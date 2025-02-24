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CHP’ye ‘şaibe’ göndermesi: Yeni döneme bismillah

CHP’ye ‘şaibe’ göndermesi: Yeni döneme bismillah

Mehmet Güney
Mehmet Güney
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0024/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan.

8. Olağan Büyük Kongre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mesajlarını başkent Ankara’nın soğuğuna aldırmadan Ankara Spor Salonu dışında toplanan 60 bin kişiye verdi.

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte salon dışında toplananları selamlayan Erdoğan, isim vermeden CHP’ye de ‘şaibeli kurultay’ göndermesi yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: “12 Ekim’de başladığımız kongre maratonumuzu başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüzü, hepsinden önemli şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Milletimizle olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Kendi iç muhasebemizi yapma imkanı bulduk. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme ‘Bismillah’ diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almak.”

ÖNCE 2053 SONRA 2071

Teşkilata “Türkiye’yi önce 2053, ardından da 2071 vizyonuyla sizler buluşturacaksınız” diye seslenen Erdoğan, “Kar, bora, fırtına dinlemiyoruz. Teşkilatımızın her kademesinde görev olan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Rabbime sonsuz hamdediyorum” ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Siyaset
#AK Parti

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