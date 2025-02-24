CHP’ye ‘şaibe’ göndermesi: Yeni döneme bismillah

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte salon dışında toplananları selamlayan Erdoğan, isim vermeden CHP’ye de ‘şaibeli kurultay’ göndermesi yaptı. Erdoğan, şunları söyledi: “12 Ekim’de başladığımız kongre maratonumuzu başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüzü, hepsinden önemli şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Milletimizle olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Kendi iç muhasebemizi yapma imkanı bulduk. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme ‘Bismillah’ diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almak.”