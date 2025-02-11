Cihaza bağlı hastalar elektrikten muaf olacak

1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesinde, belirli gruplara muafiyet sağlandı. Aylık 417 kWh ve üzeri tüketim yapan konut abonelerine zamlı tarife uygulanırken, sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihaz kullanan hastaların meskenleri bu düzenlemeden muaf tutuldu. Ayrıca camiler, cemevleri, tarımsal faaliyetler, köy içme suyu sistemleri, şehit yakınları, gaziler ve AFAD’ın geçici barınma alanları da istisna kapsamında yer aldı. Muafiyetten faydalanacak hastaların, cihaz kullanımını belgeleyen bir sağlık raporunu ilgili dağıtım şirketine sunması gerekiyor. Dağıtım şirketleri, rapor süresi dolmadan 20 gün önce aboneyi bilgilendirerek yenileme sürecini hatırlatacak.