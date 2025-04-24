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Çıkan yangın yüzlerce saman balyasını küle çevirdi

Çıkan yangın yüzlerce saman balyasını küle çevirdi

23:5524/04/2025, Perşembe
G: 25/04/2025, Cuma
AA
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Ahırda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. (Foto: Arşiv)
Ahırda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. (Foto: Arşiv)

Amasya'da bir samanlıkta çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 500 saman balyası yandı. Öte yandan köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 500 saman balyası yandı.

Alpaslan köyünde Dursun Torun'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy muhtarlığına ait yangın söndürme aracıyla ilk müdahalenin gerçekleştirildiği alevlerin bitişikteki ahıra sıçraması önlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda yaklaşık 500 saman balyası yandı.



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