AFAD, Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 20.20'de meydana gelirken, yerin yaklaşık 16 kilometre altında olduğu kaydedildi. AFAD'ın yayınladığı 24 Nisan 2025 son depremler listesi ile Amasya'daki depremin detayları haberimizde.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 20.20'de merkez üssü Amasya olan 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 16.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.
SON DEPREMLER NEREDE OLDU?
Amasya'da meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem en son kaydedilen deprem olarak bildirildi. Anlık olarak son depremleri takip etmek için AFAD'ın sayfasına bakmanız yeterli. İşte 24 Nisan 2025 tarihli son depremler listesi.