İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Depremin ardından vatandaşlar panik içinde sokaklara dökülürken, uzmanlardan artçı depremlerle ilgili peş peşe uyarılar geldi. Peki, "Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?" Detaylar haberimizde...

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı depremler, büyük bir depremin ardından fay hattı üzerindeki stresin tamamen bitmemesi sebebiyle meydana gelen küçük sarsıntılardır. Bu sarsıntılar, ana depremin oluşturduğu gerilimlerin zamanla azalması sürecinde ortaya çıkar ve çoğunlukla aynı fay hattı üzerinde gerçekleşir.

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Bir bölgede büyük bir deprem meydana geldiğinde, fay hattı üzerindeki biriken enerji ani şekilde boşalır. Ancak bu enerji, çevre kayaçlarda ve komşu fay segmentlerinde yeni stres alanları oluşturur. İşte bu gerilimin yeniden dağılımı, artçı depremlerin ana nedenidir. Yani, artçılar aslında fay hattının yeni dengeye ulaşma çabasıdır.

ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRER?

Artçı depremlerin süresi, ana depremin büyüklüğüne, derinliğine ve bölgenin jeolojik yapısına göre değişiklik gösterir. Uzmanlara göre İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar birkaç hafta, hatta aylarca sürebilir. 2019 yılında yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar 1,5 ay kadar devam etmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu büyüklükteki bir depremin ardından 1 ila 3 ay boyunca artçı sarsıntıların yaşanması olağandır.



