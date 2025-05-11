Çin bazlı casus ağı çökertildi

MİT, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk yapan şüphelileri yakaladı. MİT, GSM operatörü abonesi çok sayıda vatandaştan, sahte içerikli SMS mesajı aldıklarına dair şikayetler üzerine teknik inceleme başlattı. Kamu kurumları ve kurumsal firmalar tarafından gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, olayın sahte baz istasyonu yöntemiyle gerçekleştirildiğini değerlendirdi. Çalışmalar sonucunda Çin menşeli olduğu belirlenen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak, kullanıcılara operatör gibi hareket edip ödeme talebinde bulunan sahte mesajlar gönderildiği belirlendi.

Çalışmalarda, "Patron" kod adlı kişiden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden 7 şüpheli deşifre edildi. Şüphelilerin, getirdikleri cihazlarla topladıkları iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini, Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı. MİT'in saha unsurları ve teknik ekiplerinin yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen takip neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek izlemeye alındı. Düzenlenen baskında yabancı uyruklu 7 şüpheli, suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.