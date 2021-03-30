​Cinayet planı çeteyi çökertti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İçerenköy Sebze-Meyve Hali'nde kabzımallık yapan bir grubun yasadışı olaylara karıştığı bilgisi üzerine grubu takibe aldı. Polis ekipleri gece gündüz izlediği grubun diğer kabzımallara yüksek faizden borç verdiğini, silahlı yaralama olaylarına karıştığını tespit etti. Polis çeteleşerek suç işleyen 14 kişiyi belirledi. Organize Şube’nin çalışmaları sürerken çetenin borçlandırdığı bir esnafı borcunu ödemeyi reddettiği için öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Çete esnafı öldürtmek için tetikçiye talimat verirken polis de esnafı kurtarmak için Ataşehir’deki evinin önünde tertibat alarak beklemeye koyuldu. Esnafı öldürmek için fırsat kollayan tetikçi, gece saatlerinde evin etrafında keşif yaparken kıskıvrak yakalandı.
ÇETE ELEBAŞI DA YAKALANDI
- Organize Şube, çete elebaşı ve üyelerinin yakalanması için İstanbul ve Muğla’da 30 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında çete elebaşı C.G.’nin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 şarjör, 2 tüfek, 350 mermi, 1 çelik yelek, bir muşta ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Çetenin zorla senet imzalattığı iki esnafı daha silahla yaraladığı, ayrıca 13 benzer eylemi daha olduğu öğrenildi. Kabzımal çetesine bağlı 14 şüphelinin suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal ve ticareti, tefecilik, nüfuz ticareti, tehdit ve silah kanununa muhalefet suçlamalarıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.