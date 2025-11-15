Çocuk işçiliği sıkı denetimde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son iki yılda 66 bin 63 çocuğun sigortasız veya sağlıksız çalışma koşullarında çalışmasını önledi. Bakanlık, 2028 sonuna kadar bu sayıyı 190 bine ulaştırmayı hedefliyor. Bakanlık, sokakta, sanayide ve mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski altında olan 15 yaşından küçük çocukların tespit edilerek uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Son iki yılda 66 binden fazla çocuğun, sigortasız ve sağlıksız koşullarda çalışması önlendi. 2025 sonuna kadar bu sayının 96 bine, 2026’da 126 bine, 2027’de 158 bine, 2028’de ise 190 bine ulaşması planlanıyor. Çocukların Korunması Alt Programı kapsamında 81 ilde kurulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri aylık raporlar tutuyor. Ayrıca e-Metip (Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi) ve ulusal-uluslararası proje faaliyetleriyle çocuk işçi sayısı düzenli takip ediliyor.