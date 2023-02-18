Çocuklar da depremi bilmeli

Uzman Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, depreme haberlerden şahit olan çocuklara ilişkin ebeveynlere şu önerilerde bulundu: Depremi birebir yaşamayan insanlar yoğun empati kurarak sanki o anı yaşamışçasına yoğun tepkiler verebiliyor. Yetişkin ve çocukların süreci sağlıklı atlatabilmeleri için deprem görüntülerine fazlaca maruz kalmaması önem taşıyor. Çocuklara depremi anlatırken, belirsizlik ve korku uyandırmamak gerekiyor Depremin şimşek çakması, gök gürlemesi yağmur ya da kar yağması gibi bir doğal olayı olduğu anlatılmalı. Çocuğun ev içinde deprem anında gidebileceği güvenli alanlar gösterilerek, hayat üçgeni (çök-kapan-tutun) oyunlaştırılarak öğretilmeli. Çocukların yaş ve gelişim düzeyine göre anlatım yapılmalı. Eğer aileler bu hususta zorlanıyorsa, çocuğun yaşına uygun hikâye kitaplarından-çizgi film ve oyuncaklardan destek almalı Güven duygusunun zedelenmemeli, bu olursa çocuklarda uyku, iştah ve öfke gibi çeşitli sorunlar oluşabilir..