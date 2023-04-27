|
Reklam
Reklam
Gündem

Çocuklar için el ele

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN ile Yeşilay, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için el ele verdi. TÜMOSAN fuar tırlarından biri, “Benim Kulübüm Yeşilay Tırına” dönüştürüldü. Yeşilay, “Depremden Etkilenen Çocuklara Psikososyal Destek” projesi kapsamında TÜMOSAN işbirliği ile 28 Nisan–15 Temmuz tarihleri arasında Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da çocuklara ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları sunacak.

Haber Merkezi
04:00 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TÜMOSAN ve Yeşilay deprem bölgesindeki çocuklar için çalışıyor.

TÜMOSAN ve Yeşilay deprem bölgesindeki çocuklar için çalışıyor.

Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma, iş makinesi, gıda, giyim gibi yardımlarıyla binlerce kişinin yanında olan Albayrak Grubu, bin 50 adetlik konteyner kentini Hatay’ın ilçesi Kırıkhan ve Gaziantep’in ilçesi Nurdağı’nda kurdu. Şimdi de Albayrak Grubu markalarından TÜMOSAN, Yeşilay ile işbirliği kapsamında daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

Her yaş grubuna farklı etkinlik

“Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”nda 4-7, 8-13 ve 14-18 yaş grupları için farklı etkinlikler yer alacak. Programda film gösteriminden hikaye ve resim çalışmalarına, kutu ve kart istasyonlarından spor aktivitelerine kadar birçok etkinliğe yer verilecek. Çocuk ve gençlerin akranlarıyla iletişim ve etkileşimini artıracak projede, depremden etkilenen çocukların duygularını ifade edebilecekleri alanlar da oluşturulacak. Afetten dolayı yaşanan travmanın etkisinin azaltılması, yaşanan sürece uyum sorunlarının çözülmesi ve kişisel gelişimin artırılması hedefiyle düzenlenecek programlarda çocukların tasarım yapmaları ve serbest etkinlikler gerçekleştirmeleri de sağlanacak.



#Deprem
#TÜMOSAN
#Yeşilay
#Depremzede çocuklar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.