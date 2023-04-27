Çocuklar için el ele

Depremin ilk anından itibaren arama kurtarma, iş makinesi, gıda, giyim gibi yardımlarıyla binlerce kişinin yanında olan Albayrak Grubu, bin 50 adetlik konteyner kentini Hatay’ın ilçesi Kırıkhan ve Gaziantep’in ilçesi Nurdağı’nda kurdu. Şimdi de Albayrak Grubu markalarından TÜMOSAN, Yeşilay ile işbirliği kapsamında daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

“Benim Kulübüm Yeşilay Tırı”nda 4-7, 8-13 ve 14-18 yaş grupları için farklı etkinlikler yer alacak. Programda film gösteriminden hikaye ve resim çalışmalarına, kutu ve kart istasyonlarından spor aktivitelerine kadar birçok etkinliğe yer verilecek. Çocuk ve gençlerin akranlarıyla iletişim ve etkileşimini artıracak projede, depremden etkilenen çocukların duygularını ifade edebilecekleri alanlar da oluşturulacak. Afetten dolayı yaşanan travmanın etkisinin azaltılması, yaşanan sürece uyum sorunlarının çözülmesi ve kişisel gelişimin artırılması hedefiyle düzenlenecek programlarda çocukların tasarım yapmaları ve serbest etkinlikler gerçekleştirmeleri de sağlanacak.