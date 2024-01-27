Dünya ABD’deki Epstein skandalını konuşurken, Türkiye’de deşifre edilen çete ve ele geçirilen deliller tüyler ürpertti. Sosyal medyada bu yöndeki kısa süreli reklam içeriklerinin tespiti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan S.K.'nın cep telefonunda çok sayıda çocuk pornosu bulundu.





İNTERNETTEN SATIYORLAR

Elde edilen dijital deliller üzerine teknik incelemede bulunan bilişim uzmanları, Telegram, Potato, Messenger ve Viber gibi uygulamalarda bu yönde birçok paylaşım yapıldığını tespit etti. Türkiye genelinde bu tür içerikler üzerinden kazanç elde eden istismarcıların çocuk pornosu oluşturduğu, sosyal medyada reklamını yapıp sohbet uygulamalarından sattığı ortaya çıkarıldı.





TİTİZ TAKİP

Özellikle Viber isimli sohbet uygulamasında yürütülen kirli ağın izini süren savcılık ve emniyet birimleri, dikkat çeken noktalara ulaştı. Emniyet güçleri ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, uygulama içerisindeki gruplarda çocukların nasıl kullanıldığını, müstehcen yayınların nasıl temin edildiğini ve ne şekilde başkalarının kullanımına sunulduğunu deşifre etti.





SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Müstehcen içerikleri takip eden uzmanlar, Telegram gruplarında aktif 37 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Dün Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 35 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah ve av tüfekleri ele geçirildi. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çocuk istismarcısı örgütlenmenin tamamen deşifresi için soruşturma titizlikle sürüyor.



