Çocukları sopayla dövdü!

İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri için sopayla döven servis şoförü tutuklandı. Kanarya Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde bir ortaokul servisinde iddiaya göre çocuklar yerlere çöp attı. Bunun üzerine sinirlenip çocuklara bağıran Servis Şoförü Aziz Hancı eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.