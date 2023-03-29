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Çocukları sopayla dövdü!

İstanbul’da dehşet veren bir olay yaşandı. Küçükçekmece’de servis şoförü Aziz Hancı, çocukları yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla dövdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan servis şoförü “çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

04:00 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı.

Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri için sopayla döven servis şoförü tutuklandı. Kanarya Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde bir ortaokul servisinde iddiaya göre çocuklar yerlere çöp attı. Bunun üzerine sinirlenip çocuklara bağıran Servis Şoförü Aziz Hancı eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntülere istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan servis şoförü A.H’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheli Aziz Hancı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin “çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförü Aziz Hancı’nın Tevfikbey Mahallesi’nde yakalandığı öğrenilmişti.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Kanarya Mahallesi
#Gözaltı
26 dakika önce
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