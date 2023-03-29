Çocukları sopayla dövdü!

Çocukları sopayla döven servis şoförü tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri için sopayla döven servis şoförü tutuklandı. Kanarya Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde bir ortaokul servisinde iddiaya göre çocuklar yerlere çöp attı. Bunun üzerine sinirlenip çocuklara bağıran Servis Şoförü Aziz Hancı eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntülere istinaden yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan servis şoförü A.H’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen şüpheli Aziz Hancı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüphelinin “çocuğa karşı kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada “Küçükçekmece’de ortaokul servisinde çocuklara şiddet” başlığıyla yer alan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, öğrencilere şiddet uyguladığı görülen servis şoförü Aziz Hancı’nın Tevfikbey Mahallesi’nde yakalandığı öğrenilmişti.