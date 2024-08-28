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Çocuklarına kurşun yağdırdı

İzmir Bornova’da boşanma aşamasında olan 45 yaşındaki Vesih Şimşek, 4 çocuğunu tabancayla vurup intihar girişiminde bulundu. Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek hayatını kaybetti. Hiranur Şimşek ağır yaralandı.

04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:14 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir Bornova’da eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Ş., 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı. Çocuklardan 3'ü hayatını kaybederken, yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Ş., Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti. Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Ş.'nin (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



#Cinayet
#İzmir
#Bornova
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