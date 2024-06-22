Çoğaltılıp doğaya bırakılıyor

Nesli koruma altındaki türler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki üretme istasyonlarında çoğaltılarak doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor. Bugüne kadar 107 alageyik ile 798 kızılgeyik, son olarak da 8 erkek alageyik Antalya Kaş’ta Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası’na bırakıldı. Hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılmadan önce alanlar belirli bir süre ava kapatılıyor, yırtıcılarla mücadele ediliyor. İhtiyaç duyulması durumunda su kaynaklarında iyileştirmeler de yapılabiliyor. Genel Müdürlük bünyesinde halihazırda 4 kızılgeyik ve 1 de alageyik üretme istasyonu bulunuyor.