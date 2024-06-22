Çoğaltılıp doğaya bırakılıyor

Nesli koruma altındaki türler Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki üretme istasyonlarında çoğaltılarak doğal yaşam alanlarına yerleştiriliyor. Bugüne kadar 107 alageyik ile 798 kızılgeyik, son olarak da 8 erkek alageyik Antalya Kaş’ta Duman Dağı Alageyik Yerleştirme Sahası’na bırakıldı. Hayvanlar doğal yaşam alanlarına bırakılmadan önce alanlar belirli bir süre ava kapatılıyor, yırtıcılarla mücadele ediliyor. İhtiyaç duyulması durumunda su kaynaklarında iyileştirmeler de yapılabiliyor. Genel Müdürlük bünyesinde halihazırda 4 kızılgeyik ve 1 de alageyik üretme istasyonu bulunuyor.
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle alageyiklerin Anadolu’nun tarih ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Türkiye’de alageyiğin doğal olarak bulunduğu tek bölgemiz olan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, türün aynı zamanda gen merkezi durumundadır. Bakanlık olarak bu zengin biyoçeşitliliğimizi yaşatmak, genetik kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.