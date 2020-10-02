​Çoklu baronun iptali talebine ret

Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda 'çoklu baro' düzenlemesi olarak bilinen 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylece avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. CHP, Anayasa'ya aykırılık taşıdığı iddiasıyla düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.
OY ÇOKLUĞUYLA RET
Yüksek Mahkeme, ilk incelemesini 23 Temmuz'da yaptığı çoklu baro düzenlemesinin iptali talebini dün esastan görüştü. AYM Genel Kurulu, kanunun iptali talebini reddetti. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
ALTERNATİF BAROLAR KURULABİLECEK
- AYM'nin karanın ardından 5 binin üzerinde avukatın bulunduğu illerde yeni barolar kurulabilecek. Mevcut avukat sayısına göre ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da birden fazla baro kurulabiliyor. Ancak şu ana kadar sadece İstanbul'da ikinci baro kuruldu. Öte yandan, düzenlemeyle, temsilde eşitliğin sağlanması amacıyla baroların TBB Genel Kurulu'na göndereceği delege sayısında da değişiklik yapılmıştı. Buna göre, her baro TBB'ye, baro başkanı ile birlikte 4 delege gönderecek. Ancak baroya kayıtlı her 5 bin üye için de bir delege seçimi yapılacak.