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Gündem Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin liralık ayakkabı çaldı
İSTANBUL

Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin liralık ayakkabı çaldı

Arnavutköy’de bulunan bir apartmana giren hırsız, yanında getirdiği çöp poşetine bütün dairelerin önündeki ayakkabıları doldurdu. Ardından çöp atıyormuş gibi apartmandan çıkan hırsız kayıplara karıştı. 2 bin TL değerinde ayakkabı çalan hırsızın rahat tavrı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Hırsız kameraya yakalandı.
Hırsız kameraya yakalandı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, saat 10.35 sıralarında apartman sakini gibi binaya giren bir kişi, bütün dairelerin önünde bulunan ayakkabıları topladı. Ayakkabıları yanında getirdiği çöp poşetinin içine dolduran hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak apartmandan çıkıp kaçtı.

  • Apartmandan çöp atıyormuş gibi çıkan hırsız yaklaşık 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı. Çalınan ayakkabılar ile ilgili apartman sakinleri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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