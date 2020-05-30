Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin liralık ayakkabı çaldı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, saat 10.35 sıralarında apartman sakini gibi binaya giren bir kişi, bütün dairelerin önünde bulunan ayakkabıları topladı. Ayakkabıları yanında getirdiği çöp poşetinin içine dolduran hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak apartmandan çıkıp kaçtı.
- Apartmandan çöp atıyormuş gibi çıkan hırsız yaklaşık 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı. Çalınan ayakkabılar ile ilgili apartman sakinleri Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.