Çöp atıyormuş gibi yaptı apartmandan 2 bin liralık ayakkabı çaldı Arnavutköy’de bulunan bir apartmana giren hırsız, yanında getirdiği çöp poşetine bütün dairelerin önündeki ayakkabıları doldurdu. Ardından çöp atıyormuş gibi apartmandan çıkan hırsız kayıplara karıştı. 2 bin TL değerinde ayakkabı çalan hırsızın rahat tavrı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi 30 Mayıs 2020, 09:40 Son Güncelleme: 30 Mayıs 2020, 09:46 İHA