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Gündem Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ Atatürk posterlerini yeniledik
İZMİR

Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ: Atatürk posterlerini yeniledik

İzmir'in Bornova ilçesinde vatandaşlar çöp ve moloz yığınlarından sık sık şikayetçi oluyor. Çöp dağlarıyla gündeme gelen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İduğ "Bornova'nın tüm sokakları sana çıkar, Ata'm! Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi 'Topçu Tugayı Yanı'ndaki tüm Atatürk Fotoğraflarını yeniledik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çöp dağlarıyla boğuşan Bornova Belediyesi, Atatürk posterlerini yeniledi.
Çöp dağlarıyla boğuşan Bornova Belediyesi, Atatürk posterlerini yeniledi.

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi sık sık toplanmayan çöplerle gündeme geliyor. Vatandaşlar belediyeye çöp ve moloz yığınlarını şikayet etmesine rağmen durum değişmiyor. Çevre felaketine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ yönetimindeki belediye tepkisiz.

Ancak İduğ dün sosyal medya hesabı Facebook'tan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İduğ sanki çok büyük bir hizmetmiş gibi Atatürk posterlerini yenilediğini duyurdu. İduğ'un paylaşımı şöyle:

"Bornova'nın tüm sokakları sana çıkar, Ata'm! Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi "Topçu Tugayı Yanı"ndaki tüm Atatürk Fotoğraflarını yeniledik."

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İzmir Bornova'daki çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi
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İzmir Bornova'daki çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi
İzmir'in göbeğinde toplanmayan çöplerden oluşan çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Kimyasal yanıcı maddelerden oluşan çöp yığınlarında defalarca yangın çıkması sonucu dükkanlarının yanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf, fare, sinek ve kötü kokudan duramadıklarını belirterek, yetkililere seslendi.


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