Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ: Atatürk posterlerini yeniledik

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi sık sık toplanmayan çöplerle gündeme geliyor. Vatandaşlar belediyeye çöp ve moloz yığınlarını şikayet etmesine rağmen durum değişmiyor. Çevre felaketine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ yönetimindeki belediye tepkisiz.

Ancak İduğ dün sosyal medya hesabı Facebook'tan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İduğ sanki çok büyük bir hizmetmiş gibi Atatürk posterlerini yenilediğini duyurdu. İduğ'un paylaşımı şöyle:

"Bornova'nın tüm sokakları sana çıkar, Ata'm! Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi "Topçu Tugayı Yanı"ndaki tüm Atatürk Fotoğraflarını yeniledik."

GÜNDEM İzmir Bornova'daki Ayakkabıcılar Sitesi’nde çöp dağları esnafı isyan ettirdi

GÜNDEM İzmir'in göbeğinde isyan ettiren çöp dağları

OYNAT 01:28 İzmir Bornova'daki çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi İzmir'in göbeğinde toplanmayan çöplerden oluşan çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Kimyasal yanıcı maddelerden oluşan çöp yığınlarında defalarca yangın çıkması sonucu dükkanlarının yanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf, fare, sinek ve kötü kokudan duramadıklarını belirterek, yetkililere seslendi. BiP'te paylaş

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