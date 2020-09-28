Çöp dağlarıyla gündeme gelen Bornova Belediyesi Başkanı İduğ: Atatürk posterlerini yeniledik

İzmir'de CHP'li Bornova Belediyesi sık sık toplanmayan çöplerle gündeme geliyor. Vatandaşlar belediyeye çöp ve moloz yığınlarını şikayet etmesine rağmen durum değişmiyor. Çevre felaketine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ yönetimindeki belediye tepkisiz.
Ancak İduğ dün sosyal medya hesabı Facebook'tan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İduğ sanki çok büyük bir hizmetmiş gibi Atatürk posterlerini yenilediğini duyurdu. İduğ'un paylaşımı şöyle:
"Bornova'nın tüm sokakları sana çıkar, Ata'm! Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi "Topçu Tugayı Yanı"ndaki tüm Atatürk Fotoğraflarını yeniledik."