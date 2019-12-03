Gündem Çöplük alanı lavanta kokacak
BURDUR

Çöplük alanı lavanta kokacak

Burdur’da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle, eskiden çöp biriktirilen 22 dönümlük alanda 30 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, “Artık Burdur çöplüğü çöp değil, lavanta kokacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burdur
Burdur

Burdur’da katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin faaliyete girmesiyle, eskiden çöp dökülen alana lavanta fideleri dikiliyor. Çöpten 4 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan tesis alanında çöpler, geri dönüşüme kazandırılarak enerjiye dönüştürülüyor. Tesisin hizmete başlamasıyla daha önce çöplerin biriktirildiği 22 dönümlük alan ise lavanta fideleriyle yeşillendiriliyor.

İlk etapta belediyenin kadın işçileri tarafından 15 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Projenin sonunda dikilen toplam 30 bin fideyle Burdur çöplüğü lavanta kokacak.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son yıllarda lavanta turizminin ön plana çıktığını, buna katkı sağlamak amacıyla çöp alanını lavanta bahçesine dönüştürmeye başladıklarını söyledi. İki etapta uygulanacak projenin birinci kısmını tamamladıklarını vurgulayan Ercengiz, Burdur’un lavanta turizminde hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

Ali Orkun Ercengiz

BURDUR LAVANTA İLE ANILACAK

  • Hayata geçirilen projeyle sıfır atığa doğru gittiklerini anlatan Ercengiz, şöyle konuştu:
  • “Çöpün organik olanından elektrik üretilecek. Geri dönüşümü yapılanları da ayrıştırıldıktan sonra lavanta üretimini geliştiren organik toprak torf malzemesini üretmiş oluyoruz. Bu toprağı da lavanta dikiminde gübre olarak kullanıyoruz. Eskiden çöp dağlarını gördüğümüz bu alanları, kadın işçilerimizin eliyle lavanta bahçelerine dönüştürüyoruz. Artık Burdur çöplüğü çöp değil, lavanta kokacak. Birkaç ay sonra vatandaşlarımız burada açan mor şöleni gelip ziyaret edebilecek. Kent merkezinde de 10 bin metrekarenin üzerinde lavanta bahçelerimizi oluşturmaya başladık. Hedefimiz, kent merkezini de lavanta bahçeleriyle donatarak Burdur’un lavantayla anılmasını sağlamak.”

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