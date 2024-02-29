Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Yapamazsınız dediklerini yaptık yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de Canan Yener Reçber moderatörlüğünde, Star Gazetesi Yazarı Halime Kökçe ve İletişimci Yazar Ferhat Murat'ın gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sahada coşku her geçen gün artıyor"

İlk açıklandığımız günden itibaren milletimizle birlikte olduk, taleplerini dinledik, çok güzel bir coşkuyla karşılaşıyoruz ve her geçen gün bu coşku artıyor. Vatandaşlarımız da usanmışlık ve bıkmışlık var. 5 yıllık kırgınlık, üzgünlük artık bir umuda dönmüş. Huzurlu bir İstanbul istiyorlar. Halk sorun çözecek başkanı bekliyor. İstanbullular sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor.

"En çok şikayet ulaşım ile ilgili geliyor"

En çok şikayet ulaşımla ilgili geliyor. Gerçekten ulaşım artık içinden çekilmez bir çile haline geldi. İnsanlar da deprem endişesi de var. Olası depremle ilgili evlerinin yenilenmesini bekleyen vatandaşlar var "Evimizi gelin dönüştürün" diye. Taksi konusunu duyuyoruz, sokak hayvanları konusunu duyuyoruz, kültür sanat alanında ihtiyaçları duyuyoruz, yeşil alan eksikliği gibi birçok ihtiyacı bize iletiyor insanlar. İnsanlar ilgi istiyor. İnsanların göz ardı edildiği bir yönetim anlayışı olduğunu 39 ilçesi de bunu söylüyor. Bizi düşünen, odağında sadece İstanbul olan bir başkan adayı inşallah olacak. Nisan gelecek yüzler gülecek diyoruz.

Konut yenileme sözleri

Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik.

"Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor"

Ülkemizin yaşadığı afetler sonrası konutları hızla tamamladık. İzmir Bayraklı'da deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. CHP'li bir ablamız "onlar söylüyor yapamıyor ama siz söylüyorsunuz ve yapıyorsunuz" dedi. Vatandaşlarımız bizim yaptığımız konutlarla huzurla oturuyor.

"Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız"

6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımız gördü ki orda onlar için çabalayan ama onlar için mücadele eden birileri var. 3 ayda 11 ile gittim, hasar gören ilçelere gittim. Üzüldük, ağladık ama o konutlarımızın temeli atıldığındaki gülümsemesini görseniz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. Mayıs seçimlerinde milletimiz yine eserden, eseri yapandan yana tavır gösterdi Cumhurbaşkanımıza devam dedi. Asrın felaketinde sözünü tutmuş biri olarak İstanbulluların karşısındayız. Verdiğimiz sözleri zamanında bitirdik. İstanbul'a da bu birikimle, tecrübeyle geliyoruz.

"İstanbul'un 39 ilçesinde binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı"

Bakanlığım döneminde 81 ilin her köşesine eser ve hizmet götürdük. 81 ilde izi olarak bir olarak konuşuyorum. 81 ilde izimiz var. İstanbul'da 39 ilçede binlerce konutun dönüşümü bizim bakanlığımız döneminde başladı. Türkiye'de 2 milyondan fazla konutun da dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul'da 650 binin konutunun dönüşümünü yapmak zorundayız. İstanbul'da deprem konusunu milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Milletimiz bizi biliyor, yarı zamanlı belediyecilik yapmayız.

"650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz"

Bu seçim bizim kader seçimimiz.31 Mart İstanbul için Türkiye Yüzyılı'nda bir kader seçimi olacak. İstanbul'un deprem riskinin ortadan kaldırılacağına dair irade koyacağımız bir seçim. Yerel seçim hizmet seçimidir. 650 bin konutu milletimizin desteğiyle dönüştüreceğiz. İstanbul'un kaynağını doğru kullanırsanız her yere yeter. 1 Nisan sabahı da şantiyede olacağız. İstanbul için yapılacak çok işimiz var, kente eser kazandıracağız.

"Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok"

İstanbul'un başkanı İstanbul bu haldeyken tatil yapamaz. İstanbulla, İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenmek zorundayız. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbullu oldu. Şu anki belediye başkanı toplam 8 kilometre metro yapmış. İstanbul'un meselelerini konuştuğunu görüyor musunuz? CHP Kongresi'nde nasıl eşbaşkan olurum, Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl hançerlerim, delegelerle nasıl başkanlığı alırım. Bunu kendi büyüklerimiz dediği kişiler söylüyor. Benimle proje konuşamaz. Sen büyükşehir belediye başkanı olacaksın. Metroları su basacak, yürüyen merdiven çalışmayacak böyle belediye başkanlığı olmaz. Mevcut İBB yönetiminin İstanbul gibi bir derdi yok.

"Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız"

Toplu ulaşımdaki ağımız artırmak zorundayız. Biz uğraştıran değil ulaştıran İstanbul olsun diyoruz. Yeni raylı sistemler ve kara yollarıyla kente nefes aldıracağız. İstanbullunun 288 saati trafikte yok oluyor. Biz yüzde 47 yoğunlukla vermişiz. Şimdiki trafik yoğunluğu yüzde 64 olmuş, pik saatlerde 90'lara çıkıyor. 8 kilometre metro yapmışlar. İBB yönetimi yaptığımız işleri kendileri yapmış gibi gösteriyor. Bizim parasını ödediğimiz yerleri "biz yaptık" diyorlar. İBB yönetiminin sıfırdan yaptığı hiçbir metro hattı yok.