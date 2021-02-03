Gündem Cumhur İttifakından ortak komisyon
ANKARA

​Cumhur İttifakı’ndan ortak komisyon ​

Cumhur İttifakı’ndan ortak komisyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de desteği ile gündeme oturan yeni anayasa için Cumhur İttifakı da kolları sıvadı. AK Parti ve MHP’den oluşturulacak bir komisyonun yeni anayasa çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağı ifade edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
MHP lideri Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de desteği ile gündeme oturan yeni anayasa için Cumhur İttifakı da kolları sıvadı. AK Parti ve MHP’den oluşturulacak bir komisyonun yeni anayasa çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağı ifade edildi. Alınan bilgiye göre, yeni anayasa konusu geçen hafta AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi.

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  • İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili sunum yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, “Yaptığımız işleri taçlandıracak şey sivil bir anayasa yapmak” dediği, MYK üyelerinin de yeni anayasa konusunda görüşlerini dile getirdiği belirtildi. Erdoğan’ın da tüm bu önerileri not aldığı öğrenildi.

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Öte yandan, İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslak metninde “sivil anayasa” vurgusu yapıldığı öğrenildi. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmasında üç kırmızı çizgisine dikkat çekiliyor. Bunlar, anayasanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu olması, üniter devlet yapısı ile tek millet, tek bayrak ve tek vatan olarak dile getiriliyor.

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