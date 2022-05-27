Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi beni kaçırtamadınız ama sen tankların arasından kaçtın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Merkez Ofisi açılışında konuşuyor. https://t.co/GQq6OuuUk2 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 27, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'yi istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütme anlayışı üzerine kurulu ekonomi planının en büyük garantisi sizsiniz.

Marmaray'ın yapılışı rastgele bir olay değildir. Tüm engellemelere rağmen milletimizin hizmetine sunduk.

Aşkınız varsa, inanıyorsanız ve bu ülkeye bir şeyler yapayım diyorsanız yaparsınız. Biz bu yola böyle çıktık ve bütün bunları başardık.

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Birileri çıkıyor aç kaldık diyor. Vicdansızlık yapma. Aç kalan falan yok. Yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol. Yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle de vatandaşımızın bu imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada.

Türkiye öyle bir muhalefetle baş başa ki, bu muhalefet sadece 'akılları bulandırmak için ne yapabiliriz?' gayreti içerisinde. 2023 geliyor, bu miller Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verecek.

Utanmadan "kaçacak" diyor. 15 Temmuz'da beni kaçırtamadınız. Kendin FETÖ'cüler sayesinde kaçtı.

Bu kadar yalan yanlış şeyleri yakıştırmanın, iftira atmanın ne anlamı var. Akşam yalan, sabah yalan.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 15 dakika daha kalsaydık bu kardeşiniz burada yoktu