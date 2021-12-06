​Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP İstanbul’da çivi çakmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

Sakarya’da düzenlenen toplantıya katılan Yıldırım, partililerin “Reisi ara” tezahüratlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Buluşmaya bağlanan Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2023’e giden yolda bu tür istişare toplantılarının çok verimli olacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TEKNOFEST KUŞAĞI YOĞUN ÇALIŞSIN

Önceki gün Siirt’te olduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siirt’te yapmış olduğumuz toplantılar da hamdolsun çok verimli ve faydalı oldu. Teşkilatımızın duymuş olduğu heyecanı Siirt’te de görmenin mutluluğunu yaşadık. Bir şeyi sizlerden özellikle rica ediyorum; Artık 2023’e giden yolda ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak yoğun çalışmanın içerisinde olmamız lazım. Ana kademe alanında çok yoğun çalışmalı, kadın kolları çalmadık kapı bırakmamalı, gençlik kollarımız ise yine TEKNOFEST kuşağı olarak yoğun çalışma içinde olmalı” dedi.

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YENİDEN SAHİBİNİ BULMASI LAZIM

AK Parti’nin 19 yılda yaptığı çalışmaların tüm millete anlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Eğer bunu, millete mal edemiyorsak bilelim ki vebal altında oluruz. Çünkü hala neler yaptığımızı bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İstanbul, bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır, çünkü lokomotif nereye gidiyorsa vagonlar da oraya gidiyor. İstanbul adeta bu işte lokomotiftir. Türkiye’nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul’un, 2023, ardından 2024 olmak üzere, yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti’dir. Şu anda seçimlerden bu yana İstanbul’da çivi çakılmıyor çivi, ağaç dikilmiyor. İstanbul artık garip. 2023’le birlikte yeniden doğuşu, yeniden dirilişi, başta İstanbul olmak üzere, kazanmamız ve kazandırmamız lazım. Onun için yükümüz ağır, Rabb’im yar ve yardımcımız olsun.”

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Körfez trafiği hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemdeki ‘Körfez’ trafiği hız kazandı. Son olarak 7 Ekim 2020’de Katar’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Erdoğan, 2 gün sürecek resmi ziyaret çerçevesinde bugün de Katar’a gidiyor. Erdoğan burada, Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak, Afganistan, Suriye ve Libya’daki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşmede ayrıca Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havaalanının yeniden uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar ve işletilmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

7. KOMİTE TOPLANTISI

Erdoğan ayrıca, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nın 7’ncisine katılacak. İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantılarının sonucunda, ekonomi, sanayi, savunma, güvenlik, yatırım, enerji, kültür, fikri mülkiyet, eğitim, gençlik gibi birçok önemli alanda 62 anlaşma imzalanmıştı. Erdoğan ve Al Sani’nin başkanlık edeceği söz konusu toplantıda yeni anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani de Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için 26 Kasım 2020’de Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

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OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri 24 yıl sonra Siirtlilerle beraber okudu: Minareler süngü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.



Bundan 24 yıl önce Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle mahkum olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tekrar o şiiri okudu. Siirtlilerin de eşlik ettiği o şiir sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

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TEMAS ARTARAK SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ülkeleriyle temasının Bahreyn ile devam etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan’ın Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’yi Türkiye’ye davet ettiğini açıklarken, Erdoğan da “Onların bize gelme durumları var” demişti. Ayrıca Suudi Arabistan ile ilgili de “Münasebetlerimizi daha iyi bir konuma getirmenin gayreti içerisinde olacağız” diyerek temasların artacağı mesajını veren Erdoğan, şubat ayında da geniş bir heyetle BAE’ye gideceğini açıklamıştı.

Mesele dolar değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Sudan’a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Allah’ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle asırlık hesaplaşmaların hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki günkü Siirt ziyareti sırasında katıldığı “Demokrasi Buluşması” etkinliği programının görüntüleri paylaşıldı. Burada konuşan ve vatandaşların sorularını yanıtlayan Erdoğan, 2008 yılındaki ekonomik kriz için “Bizi bu teğet geçecek.” dediğini aktararak, “Hatırlayın, bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir” şeklinde konuştu.

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TÜİK’İN SANA HESAP VERME SORUMLULUĞU YOK

Dün kendimizle birlikte tüm mazlum ve mağdurların güvenliği için ne dedik ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek meydan okuduk. Bugün yine kendimizin ve dostlarımızın ekonomik özgürlüğü, refahı, geleceği için ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜİK’ten randevu istemesine ilişkin, “Randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler” dedi.

ALİ’SİZ ALEVİLİK’İN ARKASINDA ALMANYA VAR

Cem Vakfı kurucu üyelerinden Ercan Güvenç’in Alevilerin yaşadıkları birtakım sorunları ve taleplerini dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Az önce onu da güzel ifade ettiniz. Bu işi şu anda en büyük tahrik unsuru olan yurt dışı, yurt dışında da birinci derecede Almanya. Almanya’da da özellikle Alevilik’ten öte Ali’siz Alevilik ile adeta bir yeni din ihdası öne sürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi orada o işi yürüteni de hatta buradan aday yapmak da istedi. Bunların da zaten kimler olduğunu bilirsiniz. Ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Bundan 2 yıl öncesi rakamla 30 milyon avro yıllık, bunlara bir parasal destekleri de olmuştu.

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Kadınların özgürlüğü için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye’nin İstiklal Harbi’nde destan yazan kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi’nin emanetine ihanet edenler, kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler.”

KAZINIMLARDA BİZİM İMZAMIZ VAR

“Lafa gelince demokrasiyi, eşitliği kimseye bırakmayanlar, kamusal alanda olduğu gibi siyasette de kadınlarımızın varlığına tahammül edemedi. Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının çoğunun altında AK Parti’nin imzası vardır. Birileri, kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken biz hiçbir zaman ayrım yapmadan kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”