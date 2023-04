Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak beklentileri boşa çıkarmamakta kararlıyız

Cumhur İttifakı olarak Elazığlılarla birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftar sofrası birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi doya doya teneffüs ettiğimiz bir muhabbet sofrasıdır. 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' Bu sofrayı öyle görüyoruz. Dolayısıyla Rabb'im bu soframızın bereketini artırsın. Bu sofranın etrafında buluşan gönüller için maddiyatın, makamların, unvanların, zengin veya fakir olmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bu sofrada Allah için oruç tutan, Allah'ın rızasını gözeten, inancının ve imanının gereğini yerine getirmeye çalışan herkese yer vardır." diye konuştu.

"Özellikle asrın felaketiyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde insanımız, yardımlaşmanın kitabını adeta yeniden yazıyor. Öyle ki hayırseverlerimiz bu ramazan, her zamankinden daha cömert, vakıf ve derneklerimiz bu sene her zamankinden daha aktif, belediyelerimiz nerede bir muhtaç varsa elinden tutmanın, ihtiyaçlarını gidermenin derdinde. Devletimizin ilgili kurumları bir an önce yaraları sarmak için olağanüstü çaba harcıyor. 85 milyonun tamamı dünyada başka hiçbir millete nasip olmayacak bir şuurla hamdolsun depremzedelerimizin yüküne omuz veriyor.