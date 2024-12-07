Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesti: Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesti: Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı

22:517/12/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Şahinbey Belediyesince yaptırılan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından yapılan açılışa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri de katıldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#Şahinbey Millet Kütüphanesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 7 ARALIK: 3600 ek gösterge son durum ne, ne zaman onaylanacak?