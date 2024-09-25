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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi: Türkiye'den Lübnan'a tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi: Türkiye'den Lübnan'a tam destek

Semih Bozkuş
20:3925/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Lübnan Başbakanı Necip Mikati - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Lübnan Başbakanı Necip Mikati - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ABD'de bulunan Türkevi, kritik bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan'ı da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor.

Türkevi'nde birçok devlet yöneticisini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de
Lübnan Başbakanı Necip Mikati
ile görüştü.
Terör devleti İsrail'in,
Lübnan
'a yönelik saldırılarının arttığı bu dönemde yapılan görüşme kritik önem taşıyor.

Türkiye'den işgalci İsrail'in hedefindeki Lübnan'a destek

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan
Lübnan’ın yanında olduğunu
, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Türkevi'nde peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde ayrıca
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El-Burhan
'ı da kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye’nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

Irak Başbakanı Sudani ile Türkevi'nde görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan Başbakanı
#Necip Mikati
#Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı
#Abdülfettah Abdülrahman El-Burhan

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