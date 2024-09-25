Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi: Türkiye'den Lübnan'a tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış için arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazır olduğunu, Karadeniz Tahıl Girişiminin canlandırılması ve Ukrayna ile Rusya arasında barışın kapısını aralayabilecek bir ateşkesin sağlanması için gayretlerin süreceğini belirtti.