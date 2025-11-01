Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: MASAK sanal kumar için devreye girdi

"Sanal dünyanın büyümesi, sosyal medyanın yaygınlaşması ve finansal teknolojilerin çeşitlenmesiyle yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin niteliği ve yayılma alanı önemli ölçüde değişmiştir. Sosyal medya, ödeme altyapıları ve kripto varlıklar gibi araçlar bu faaliyetlere erişimi kolaylaştırarak mevcut soruna sınır ötesi bir boyut kazandırmıştır. Bu durum tespit, müdahale ve izleme kapasitesinin sürekli geliştirilmesini ve yenilikçi önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halihazırda çok yönlü bir biçimde yürütülmekte olan bu mücadelede sorunun teknolojik ve finansal altyapısının ulaştığı seviye ve uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi​​​​​​​, teknik yetkinlik ve denetim kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi, uluslararası ölçekte işbirlikleriyle sorunun kaynağında çözümüne dair tedbirler alınması ve vatandaşlarımıza yönelik koruma ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması elzemdir."