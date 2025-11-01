Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: MASAK sanal kumar için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal kumar ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) görev verdi. Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eylem Planının uygulanmasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görevleri hassasiyetle yerine getirmesi talep edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, aile bütünlüğünü bozan ve sosyal ilişkileri zayıflatan, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin mezkür zararlarının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi artırdığı ve suç gelirlerinin aklanmasına zemin hazırlayarak kamu düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.
Yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı hem önleyici hem de bilgilendirici adımlar atılacak
Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımakta olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:
Eylem planının uygulanması ve izlenmesi MASAK tarafından koordine edilecek
Bu kapsamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumar faaliyetlerinin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde "Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı (2025-2026)" hazırlandığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi: