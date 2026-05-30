Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hazırlanan miğfer hediye edildi

Diğer yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen programa teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programda Kazakistan kökenli Alatau Grubu, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehteran Takımı sahne aldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethinin yalnızca askerî bir zafer değil, insanlık tarihinin en büyük medeniyet hamlelerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Siyaset bizim için bazı makamlara veya kazanımlara ulaşmanın bir aracı değil, bilakis ulvi bir amaç uğruna gerekirse birçok şeyden feragat etmenin adıdır. Yolumuzun bizatihi kendisi, bizim için varılacak en güzel menzildir." dedi. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere fetih şehitlerini, tüm şehitleri, gazileri ve İstanbul’a hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’un her köşesinde durmaksızın çalıştıklarını, "Biliyoruz ki bir şehirde gönülleri fethetmek, o şehri fethetmek kadar gerekli ve değerlidir. Biz de bu uğurda gece gündüz demeden hummalı bir çalışma içerisindeyiz." sözleriyle dile getirdi. Program, günün anısına hazırlanan özel miğferin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.