Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast davasında 2 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsü esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edilen ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan FETÖ'cülere, mühimmat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada aktif görevde bulunan Astsubay M.G., emekli Albay E.U.K. ve ihraç Üsteğmen F.Ş.Y. hakkında 27 Ocak tarihinde "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
2 tutuklama 1 ev hapsi
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ocak tarihinde mahkemeye sevk edildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrasında anayasayı ihlal suçundan Muvazzaf Astsubay M.G. ile emekli Albay E.U.K.’nın tutuklanmalarına, ihraç Üsteğmen F.S.Y.’nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.