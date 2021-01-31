Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğana suikast davasında 2 tutuklama
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast davasında 2 tutuklama

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast için İzmir’deki Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden Marmaris’e giden time mühimmat verdiği tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden FETÖ'cüler kanalizasyon tünelinde yakalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden FETÖ'cüler kanalizasyon tünelinde yakalanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe teşebbüsü esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edilen ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan FETÖ'cülere, mühimmat sağlayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturmada aktif görevde bulunan Astsubay M.G., emekli Albay E.U.K. ve ihraç Üsteğmen F.Ş.Y. hakkında 27 Ocak tarihinde "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

2 tutuklama 1 ev hapsi

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ocak tarihinde mahkemeye sevk edildi. Sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonrasında anayasayı ihlal suçundan Muvazzaf Astsubay M.G. ile emekli Albay E.U.K.’nın tutuklanmalarına, ihraç Üsteğmen F.S.Y.’nin ise ev hapsi uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

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