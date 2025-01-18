Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'nın 'Böl-parçala-yönet' planına mesaj: 100 yıllık oyun bozuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Mersin'de tekrar sizinle buluşmayı nasip eden Rabbime hamdüsenalar olsun diyorum. Biz laf değil eser üretiriz. Bu salonu da bizler ürettik. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.





Mersin sinesine gelen hiç kimseyi şu şehirden bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır. Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız?





Mersin sadece şehirlerden bir şehir değildir. Mersin bu ülkenin huzurunun güvencesidir. Mersin birlikte yaşama kültürümüzün sembolüdür. Yörük çadırlarının üstünde tüten duman sönmedikçe devletimiz, milletimiz istikbale güvenle bakmaya devam edecektir.

"AK Parti adeta bir Anadolu ihtilaliyle göreve geldi"

Tek parti faşizminin tahrip edici baskıcı politikasının ağır bedellerini ödedik. Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Rahmetli Özal'a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilaliyle göreve geldi.

"Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına geri dönecek"

Milletimizin güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi artırmaktadır. Daha fazla çalışmak, tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız. Suriye’deki rejimin yıkılması, yeni yönetimin iş başına gelmesi Mersin’e etkisi olacaktır. Burası halen 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecek. Suriye toparlandıkça inşallah ülkemizle birlikte muhacirler dönüş yoluna girecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır.

"100 yıllık oyun bozuluyor"

Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Bilhassa ülkenin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız.





Böl-parçala-yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.





Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır.





Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası bertaraf edilecek.



