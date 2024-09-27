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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BMGK'nın yapısına tepki: Daimi üye olma gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BMGK'nın yapısına tepki: Daimi üye olma gayretindeyiz

Pınar Görgü
14:1327/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak BM'de daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkan satır başları şu şekilde;

"BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.


Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.



Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#BM

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