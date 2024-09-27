Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BMGK'nın yapısına tepki: Daimi üye olma gayretindeyiz

"BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.

Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.