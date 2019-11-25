Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesajı: Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddeti engelleyecek tedbirleri almakta kararlıyız