Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan kadına şiddete karşı mesajı Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesajı: Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesajı: Bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.

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