Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Kardaş çiftinin oğluna baş sağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan afet bölgesi ilan edilen illere yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında hayatını kaybeden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin oğlu Hasan Kardaş ile de görüştü. Erdoğan, Hasan Kardaş'a taziye dileklerini iletti.