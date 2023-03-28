Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ile iftarda muhalefete sert tepki: Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'yi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Ne birilerinin aşırı taleplerinin ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yumacağız. Sizlerden, milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizin kırkı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın, sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandık önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah'ın lütfuyla başarıyla vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye, kurumlarıyla, kapasitesiyle, ekonomik gücüyle, hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözleri yerine getirecek kudrete sahiptir." dedi