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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ile iftarda muhalefete sert tepki: Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp durdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Mehmetçik ile iftar yaptı. Muhalefetin Türk askeri üzerinden yürüttüğü deprem manipülasyonlarına tepki gösteren Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Askerlerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı" dedi. Türkiye'nin beşeri ve tabii birçok tehditle karşı karşıya olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür." diye konuştu.

20:14 . 28/03/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da askerlerle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tarihçiler bizim millet için asker millet ifadesini kullanır. Kısa veya uzun dönem askerlik tornasından geçmeyen hiçbir Türk evladı olmaz. Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor.

"Birileri zırvalayıp dursa da askerlerimizin deprem bölgesindeki çalışmalarını biliyoruz"

6 Şubat depremlerinde 3 saat içerisinde depreme müdahale edildi. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Tüm askerlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



Türkiye beşeri ve tabii birçok tehditle karşı karşıya

Türkiye coğrafyasının kendisine sunduğu pek çok güzellik zenginlik imkan ve fırsat yanında tabii ve beşeri birçok tehditle karşı karşıyadır. Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür.

Depreme dayanaksız bina yaparsanız ilk büyük sarsıntıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır. Yumuşak ve meyilli sırta ev kurarsanız gün gelir toprak onu yutar."

Ayrıntılar geliyor...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm çabalarımızın engellemesine göz yummayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm çabalarımızın engellemesine göz yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'yi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Ne birilerinin aşırı taleplerinin ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yumacağız. Sizlerden, milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizin kırkı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın, sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandık önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar nice badireyi aştığımız gibi inşallah bu imtihanı da Allah'ın lütfuyla başarıyla vereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Türkiye, kurumlarıyla, kapasitesiyle, ekonomik gücüyle, hepsinden önemlisi vatandaşının huzur ve refahını her şeyin üstünde tutan iktidarıyla verilen sözleri yerine getirecek kudrete sahiptir." dedi



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Ankara
#Mehmetçik
#Deprem
31 dakika önce
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