Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ile iftarda muhalefete sert tepki: Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp durdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da askerlerle iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan’daki İnsani Yardım Tugayı’nda Mehmetçik ile İftar Programı’nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Tarihçiler bizim millet için asker millet ifadesini kullanır. Kısa veya uzun dönem askerlik tornasından geçmeyen hiçbir Türk evladı olmaz. Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda sergilediği başarılarla adeta destan yazıyor.
"Birileri zırvalayıp dursa da askerlerimizin deprem bölgesindeki çalışmalarını biliyoruz"
6 Şubat depremlerinde 3 saat içerisinde depreme müdahale edildi. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmayı çok iyi biliyoruz. Tüm askerlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye beşeri ve tabii birçok tehditle karşı karşıya
Türkiye coğrafyasının kendisine sunduğu pek çok güzellik zenginlik imkan ve fırsat yanında tabii ve beşeri birçok tehditle karşı karşıyadır. Tabiatın kendisine uygun saygılı bir hayat kurmazsanız bir gün tabiat gelir hakkı olanı götürür.
Depreme dayanaksız bina yaparsanız ilk büyük sarsıntıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır. Yumuşak ve meyilli sırta ev kurarsanız gün gelir toprak onu yutar."
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