Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşların Miraç gecesini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç gecesi vesilesiyle sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.
Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Erdoğan, bu gece vesilesiyle başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlık için Allah'tan huzur ve refah niyazında bulundu.
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"