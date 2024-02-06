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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç gecesi vesilesiyle mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Miraç gecesini tebrik ederek, "Bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." dedi.

Semih Bozkuş
21:03 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 21:12 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşların Miraç gecesini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç gecesi vesilesiyle sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulundu.

Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Erdoğan, bu gece vesilesiyle başta Filistinliler olmak üzere tüm insanlık için Allah'tan huzur ve refah niyazında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"




#Miraç Gecesi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Tebrik Mesajı
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