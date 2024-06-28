Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
2233 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetleri, kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2233’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımında bulundu.
"Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu..."
"Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu..."
Erdoğan,
"Mazisi şanla, şerefle, nice büyük zaferle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını selamlıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#Tebrik
1 saat önce