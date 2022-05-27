Cumhurbaşkanı Erdoğan anma programında konuşuyor: Bu kardeşiniz burada yoktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor” temalı anma programında konuşuyor.

https://t.co/z6i0NEteWV — Yeni Şafak (@yenisafak) May 27, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Darbe sonrası kurulan düzmece mahkemelerle burayı zulüm ve utanç adasına çevirenleri lanetle anıyorum. Yassıada zulmüne imza atanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Merhum Menderes'in idam sehpasındaki fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu. 'Sonu Menderes'e benzemesin' diyen siyasetçi müsveddelerini gördük. Ellerinin altında ne kadar yılan hain varsa hepsini üstümüze saldılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

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15 Temmuz'da 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Sadece yaptığımız bir anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi, bay Kemal ise tankların arkasından kaçtı.

Ayrıntılar geliyor...