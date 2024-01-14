Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.





MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Toplantının ardından yapılan açıklamada “Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz” denildi.





TERÖR BATAKLIĞI KURUTULACAK

Hain saldırı sonrasında Irak ve Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava-kara operasyonları ile ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, “Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir. Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.





SIKIŞAN ÖRGÜTÜ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ!

“Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır” vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır. Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir ‘teröristan’ kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.”





ÖNCELİĞİMİZ KALICI OLARAK İMHA

“Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.”





Terör örgütü hedefine ulaşamayacak

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi’ndeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için kabine üyeleri, siyasi parti başkanları ve siyasiler de mesaj yayınladı.

*Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir.





HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ

* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Aziz milletimizin bilmesini isterim ki vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız.





HAREKAT ELZEM VE ZARURİDİR

*BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Fırat’ın doğusuna yapılacak bir askeri harekat en az Kıbrıs Barış Harekatı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir. Türkiye kesinlikle ve ivedilikle Fırat’ın doğusunda beka parametrelerimizi yerle bir edici mevzide bulunan PKK ve türevlerini eğiten-donatan ve üstümüze salan CENTCOM’la dişe diş-göze göz bir mücadeleye girişmeli, açık ve kararlı bir politikayla. Bu olmuyorsa askeri güçle CENTCOM’u sahadan çıkartmak zorundadır. Bu yapılmazsa PKK da YPG de terör ve terörist saldırılar da bitmez.





LİDERLERDEN MESAJ

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.

* İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

* Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Vatan size minnettar... Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum.

* Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim.





MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

* DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Başımız sağ olsun.

* Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Aziz milletimizin başı sağ olsun.

*DSP: Genel Başkanı Önder Aksakal: Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

* Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK’lı hainlerin, bölücü alçakların saldırısı sonucu şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, milletimize baş sağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum.



