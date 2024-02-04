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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradaki adresi Gaziantep

Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi, Gaziantep’te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

10:03 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'daydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Hatay'daydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay’ın ardından adres bu kez Gaziantep olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da olduğu gibi Gaziantep’te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılacak. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.


Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat’ta da Kahramanmaraş’a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ’ı ziyaret edecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#Hatay
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