Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Erdoğan ailesini hedef alan Reuters’a kınama: Gazetecilik tarihi açısından kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansının özel haberine göre bir ABD şirketin İsveç'teki iştiraki, ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye’de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan’ın yardımcı olması halinde, komisyon ödemeyi taahhüt etti. Ancak daha sonra şirket projeden vazgeçti ve herhangi bir komisyon ödenmedi.
Bilal Erdoğan avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsveçli şirket Dignita ile işbirliği yaptığı iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu ve bunun bir "yalanlar ağı" olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kınama: Gazetecilik tarihinde kara leke
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.