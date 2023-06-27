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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Erdoğan ailesini hedef alan Reuters’a kınama: Gazetecilik tarihi açısından kara bir leke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Reuters Haber Ajanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili yaptığı manipülatif habere sert tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.

02:03 . 27/06/2023 Tuesday
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.


İngiltere merkezli Reuters haber ajansının özel haberine göre bir ABD şirketin İsveç'teki iştiraki, ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye’de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan’ın yardımcı olması halinde, komisyon ödemeyi taahhüt etti. Ancak daha sonra şirket projeden vazgeçti ve herhangi bir komisyon ödenmedi.

Bilal Erdoğan avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsveçli şirket Dignita ile işbirliği yaptığı iddialarının "tamamen asılsız" olduğunu ve bunun bir "yalanlar ağı" olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan kınama: Gazetecilik tarihinde kara leke


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği

İngiltere merkezli Reuters, ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın manipülasyonlarına yanıt vererek, "Mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullandı. "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." diyen Altun, "Bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz" dedi.


#Cevdet Yılmaz
#Reuters
#Bilal Erdoğan
38 minutes ago
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