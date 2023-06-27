Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Erdoğan ailesini hedef alan Reuters’a kınama: Gazetecilik tarihi açısından kara bir leke

İngiltere merkezli Reuters, ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın manipülasyonlarına yanıt vererek, "Mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullandı. "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." diyen Altun, "Bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz" dedi.