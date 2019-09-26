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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İstanbul'da eğitime devam edilecek

İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin kriz merkezinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,"Yarın okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık. Yarın İstanbul'da eğitime devam edilecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum (Solda), Fuat Oktay (Ortada) ve Ali Yerlikaya (Sağda)
Murat Kurum (Solda), Fuat Oktay (Ortada) ve Ali Yerlikaya (Sağda)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da yarın okulların eğitime devam edeceğini vurgulayarak, "Yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yarın okulları tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacak, öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

İstanbul’da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi, İstanbul Valiliğinde toplandı. Yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti.

Fuat Oktay
  • Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fuat Oktay, “Ciddi bir hasarımızın olmaması, can kaybımızın olmamasından dolayı rahatız. Ama bunu da bir fırsata dönüştürelim istedik. Deprem İstanbul’da sürekli konuşulan bir konu. ‘Deprem oldu mu olacak mı, hazır mıyız.’ Bir taraftan depremi yönetirken, mevcut ihtiyaçları yönetirken, bir taraftan da geleceğe yönelik hazırlıkları gözden geçirme fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı ile her türlü afete karşı hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Oktay, bu çerçevede oluşturulan ulaştırma, arama kurtarma, barınma, beslenme, alt yapı ve güvenlik gibi hizmet gruplarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"172 hasar ihbarı aldık, 28 yaralıya müdahale edildi"

Depremin ardından alınan hasar ihbarlarını açıklayan Oktay, “İhbar hattımıza 172 ihbar almış durumdayız. Bunların tamamı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Sadece bir tanesini ben ifade etmek istiyorum. Silivri Devlet Hastanesi bunların içerisinde. Orada yapılan çalışmalar sonucunda uzmanların raporları binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu yönünde. Yine Bahçelievler’de sadece iki bina tahliyesi söz konusu. 28 yaralıya müdahale edildiği, bunlardan 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu, 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu bilgisi var. Uzun süre kalacağını söylediğimiz 2 yaralı da depremden ziyade panik kaynaklı. Paniğe girecek hiçbir konu yok. Afetleri, krizleri gerek kurumsal, gerek toplumsal boyutta en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Bize müracaat edip de herhangi bir hizmet alamayan vatandaşımız bulunmamakta. Barınma boyutunda hazırlıklara baktığımızda, toplanma alanlarına baktığımızda çalışmalarımızın yeterli olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

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Depremde 172 binada çatlak oluştu
OYNAT 01:34
Depremde 172 binada çatlak oluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay depremde 172 binanın hasara uğradığını dile getirdi.


İstanbul’da yeterli miktarda toplanma alanı bulunduğunu vurgulayan Oktay, “98 spor tesisimiz açık alanımız, 7 bin 60 okul bahçemiz, 2 bin 864 park bahçe ve meydanımız bulunmakta. Toplanma alanları demek herhangi bir afet anında bizim asıl derdimiz buradan hemen barınma alanlarına tahliyeyi sağlamak. Dolayısıyla toplanma alanlarında herhangi bir şey olduğunda burada acil ihtiyaçları sağlandıktan sonra ilgili alanlara nakliye yapıyor olacağız. Bu alanda da okullarımız, kamu binalarımız yüzde 92’si depreme hazır durumda. Okullardaki spor alanlarımız aynı zamanda kendi bölgesindeki vatandaşlarımız için barınma alanlarıdır. Binalardaki depreme dayanıklılık oranı arttıkça bizim barınma ihtiyacımız daha da azalmakta” diye konuştu.

"Okulları tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, okulların yarın eğitime devam edeceğini belirterek, “Yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yarın okulları tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. Yarın okullarımız açık olacak, öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

'İstanbul'da okullar yarın açık olacak'
OYNAT 00:00
'İstanbul'da okullar yarın açık olacak'
İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Yarın okullarımız açık olacak. Öğrencilerimizi bekliyoruz' ifadelerini kullandı.


İstanbul Valisi Yerlikaya yarın okulların tatil edildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve saat 20.00'de açıklama yapacağını duyurmuştu.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi
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