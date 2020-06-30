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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı Dünyada 7 ülke üretilebiliyordu Türkiyede de üretilmeye başladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Dünyada 7 ülke üretilebiliyordu Türkiye'de de üretilmeye başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz" dedi. Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun açılışında konuştu.

Oktay, "Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Oktay, "Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık" diye konuştu.

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