Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Dünyada 7 ülke üretilebiliyordu Türkiye'de de üretilmeye başladı

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Üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 4 yıllık (lisans) üniversite bölümleri taban-tavan puanları ve başarı sıralamaları

Milyonlarca adayın eğitim hayatını etkileyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak ve tercih maratonu başlayacak. İki yıllık (önlisans) ve dört yıllık (lisans) bölümü 2020 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları en çok merak edilen konular arasına girdi. Adaylar, YÖK Atlas üzerinden tercih robotunu kullanan adaylar kendi puanlarına en yakın bölümleri öğrenebilecekler. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…