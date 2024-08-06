Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çelik Kubbe Projesi açıklaması: Tarihi karar hayırlı olsun

Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra; “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz

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