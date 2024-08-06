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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çelik Kubbe Projesi açıklaması: Tarihi karar hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda yerli ve milli Çelik Kubbe Projesi görüşüldü. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çelik Kubbe Projesinin karara bağlanmasının hayırlara olmasını diledi. Savunma sanayinin Türkiye'nin güvenliğini tesis etmesinin yanı sıra ithalatı azalttığını da kaydeden Yılmaz, "Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
23:42 - 6/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 00:31 - 7/08/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak Çelik Kubbe Projesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 'Çelik Kubbe' hamlesi

Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildi.

Toplantı kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi" görüşüldü.

"Savunma sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşadı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Çelik Kubbe Projesi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadık. Şimdi daha ileri hedefler ile yolumuza devam ediyoruz.

Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra; “Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve millî olarak geliştirmekte olduğumuz
ÇELİK KUBBE Projesi
”ni görüşerek karara bağlamıştır.
Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.

"İhracatta bu yıl hedefimiz
7 milyar dolar"

Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız.

Savunma sanayi
güvenliğimizin yanı sıra ithalatımızı azaltmakta,
katma değeri yüksek üretim
ve ihracat hedeflerimize de hizmet etmektedir. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar.

Emeği geçen herkese şükran borçluyuz."




#Çelik Kubbe Projesi
#Yerli ve Milli Savunma
#Savunma Sanayi
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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