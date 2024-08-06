Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çelik Kubbe Projesi açıklaması: Tarihi karar hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma gücüne güç katacak Çelik Kubbe Projesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye'den 'Çelik Kubbe' hamlesi
Toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviye, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, yerli ve milli savunma sanayiinin desteklenmesine yönelik kararlılık vurgulandı. Ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündeme geçildi.
Toplantı kapsamında, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan "Çelik Kubbe Projesi" görüşüldü.
"Savunma sanayi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde dönüşüm yaşadı"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.
"Yerli ve milli savunma sanayinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşadık. Şimdi daha ileri hedefler ile yolumuza devam ediyoruz.
"İhracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar"
Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız.
Emeği geçen herkese şükran borçluyuz."