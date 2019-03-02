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ARTVİN

Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı

Cumhurbaşkanı'nın koruma aracı tırla çarpıştı

Artvin’in Borçka ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan aracın tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5’i özel harekat polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Özel harekat polislerinin karayolu ile Artvin mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle Arhavi'ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunda görev yaptıkları öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Kazanın ardından Cumhurbaşkanlığı koruma aracı büyük hasar aldı.
Kazanın ardından Cumhurbaşkanlığı koruma aracı büyük hasar aldı.

Hopa'dan Borçka istikametine gitmekte olan Furkan A. yönetimindeki özel harekat polislerinin içinde bulunduğu 08 A 0197 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle Cankurtaran Tüneli Borçka çıkışında Kamil S. yönetimindeki 06 HD 0117 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre özel harekat polislerinden Furkan A., Mert D., Metin İ. , Kaya P., Metin Y. ile tır şoförü Kamil S. yaralandı.

Kazaya karışan tır.

Erdoğan'ın koruma ekibindeydiler

Yaralılar Hopa Devet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, özel harekat polislerinin karayolu ile Artvin mitingi sonrasında hava muhalefeti nedeniyle Arhavi'ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyunda görev yaptıkları ve görev sonrası Artvin'e dönüşte kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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