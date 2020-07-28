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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'Atatürk' ve 'Ayasofya açıklaması: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın açılışında gündeme getirilen 'lanet' polemikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ayasofya’nın ibadete açılması yakın tarihimizde çok önemli bir milattır. Diyanet İşleri Başkanı vakfiyeden bahsetti orada. Bu bizim vakıf geleneğimizin kültürümüzün bir parçası. Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Kişisel çıkarları için kullanmış birisi değil. Dönemin şartları içinde oranın müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş.

Ali Erbaş hocanın hutbesinde Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil. Dönemin şartları içinde müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş. Tekrar camiye dönüştürülmesine ilişkin araya bir süre girmiş. Ama buradan 'Atatürk'e lanet okundu', 'Atatürk'e dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Atatürk'e laf uzatmak gibi durum söz konusu değil, buna asla da müsaade etmeyiz.

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