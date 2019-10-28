Cumhuriyet Koşusu’nda parkur rekoru

Zeytinburnu’nda her yıl Cumhuriyet Bayramı öncesi düzenlenen geleneksel Uluslararası Cumhuriyet Koşusu’nun bu yıl 11’incisi yapıldı. Yaklaşık bin 200 sporcunun katıldığı ve 10 kilometrelik parkurdan oluşan maratonda spor tutkunları dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştılar.

Kenyalı sporcu ödülünü aldı.

Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nda erkekler ve kadınlarda Kenyalı sporcular birincilikleri alırken, 11 yıldır düzenlenen maratonun en iyi parkur dereceleri yapılarak bir rekora imza atıldı. Belediye başkanlık binası önünden başlayan yarışta erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 28,52’lik dereceyle, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli, 32,55’lik dereceyle parkur rekoru kırarak ilk sırayı aldı.

BAYRAMDA GELENEK OLDU

Cumhuriyet koşusuna katılan tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Cumhuriyet koşumuz Zeytinburnu’nun artık bir geleneği oldu. Bu yıl cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyoruz. 11 yıldır Zeytinburnu’nda Cumhuriyet Bayramımıza en yakın Pazar günü Cumhuriyet Koşusu’nu yapıyoruz. Bu koşu her sene yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi görüyor” dedi.